Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de kongrenin Kasım ayında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin sonuçlarını belgeleme çabaları sırasında, Başkan Trump’ın destekçilerinin ABD Kongre Binası’na baskın yapması, baskın yapan sivillerin üzerlerinde patlayıcı cihazlar bulunması ve olaylar sırasında bir kadının vurulmasıyla Çarşamba günü ülkede akıllardan kolay kolay silinmeyecek bir kaos yaşandı.

Yapılan protestolara devlet büyükleri tarafından “Kalkışma” ve “Darbe girişimi” yorumları yapıldı. Akşam saatlerinde ise New Yorklular gerçekleştirilen protestolara karşı tepki olarak kendilerini sokağa attı.