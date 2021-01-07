Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Bu 6 Ocak'ta ABD Kongresinin Kasım 2020'deki seçimleri kazanan Başkan Biden'in başkanlığının tescil edileceği oturum sırasında bazı şiddet yanlısı kişiler bir kadını öldürdü ve Amerika demokrasisinin seküler anıtı Kongre binasına girdi. Dünyanın en eski demokrasilerinden birinde görevini devredecek bir cumhurbaşkanının taraftarları meşru bir seçimin sonuçlarına silahlarla meydan okuyorsa bu evrensel bir fikre zarar verir. Washington’ta bugün olanlar ABD’yi yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve Fransa'nın 18. yüzyıldan bu yana özgürlük ve demokrasi paktıyla oluşan müttefikliği bulunduğuna değinen Macron, ülkesinin daima ABD halkının bağımsızlığından yana olduğunu belirtti.

Macron, Fransa'nın ABD'yi demokrasi sembolü olarak gördüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık ve özgürlüğüne yönelik tehditlere rağmen 20. yüzyıldaki iki dünya savaşında da Fransa'nın yanında yer aldı. Bugün Fransa şevk ve kararlılıkla ABD halkının ve yöneticilerini seçmeye, kaderlerini, hayatlarını hür irade ve demokratik seçimlerle belirlemeye çalışan halkların yanında. Bazılarının şiddet ve baskılarına rağmen pes etmeyeceğiz."

ABD ile ortak mücadelelerinin demokrasiyi güçlü tutmak olduğunu savunan Macron, konuşmasının bir kısmına İngilizce olarak devam etti.

Macron ABD'deki olaylara sessiz kalmakla eleştirilmişti

Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili Jean-Luc Melanchon, Macron'un ABD Kongre binasında çıkan olaylara sessiz kalmasını eleştirerek "Macron nereye gitti? LREM (Macron'un partisi) yöneticileri nerede? Darbeye direnen ABD parlamenterlerini ne zaman destekleyecek." ifadesini kullanmıştı.

Akabinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olayların ülkedeki kurumlara yönelik şiddet ve demokrasiye ciddi saldırı olduğunu belirterek, olayları kınadıklarını açıklamıştı.

ABD'de ortalık karıştı! Trump destekçileri Kongre'yi bastı ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. 4 saat sonra polis tarafından binanın güvenliği sağlandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 14 polisin yaralandığı olaylarda en az 52 kişi gözaltına alındı.