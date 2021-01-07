ABD Başkanı Donald Trump, Kongredeki oylama sonrası yaptığı açıklamada, devir teslime ilişkin, "Düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi.
Trump'tan devir teslim açıklaması: Düzenli bir geçiş süreci olacak
07.01.2021 - 12:24 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump, Kongredeki oylama sonrası yaptığı açıklamada, devir teslime ilişkin, "Düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi.
Etiketler : donald trump,devir teslim,
758189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758189.aspx
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