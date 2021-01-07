Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Pyongyang’da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresinin ikinci oturumunda konuşan Kim, "devletin savunma kabiliyetini daha üst seviyelere" taşıyacağını belirterek ülkesinin ve halkının güvenliğini koruma isteğini dile getirdi.

Oturum sonrasında savunma kabiliyetinin ne şekilde artırılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kongrenin açılışında ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirten Kim, 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadarki en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulunmuştu.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2016 yılında toplanmıştı.