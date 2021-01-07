Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların çeşitli ülkelerde yapılmasına başlanmışken öncelik, sağlık personeli ile hassas durumdaki yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara veriliyor. İngiltere’nin sayılı onkoloji uzmanlarından Profesör Angus Dalgleish ise aksine önceliğin gençlere verilmesi çağrısında bulundu. Risk altında oldukları için sağlıkçılara öncelik verilmesine karşı olmadığını, hatta bir doktor olarak bunu özellikle desteklediğini ifade eden Dalgleish, “Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar ise gençlerden sonraya bırakılmalı. Ben bunu kalpsiz biri olduğum için söylemiyorum. Etkinlik ve verimlilik bakımından söylüyorum” dedi. Yaşlı ve hastaların zaten korunaklı bir hayat sürdüklerini belirten Dalgleish, “Hükümetin gayesi salgının yayılmasını önlemek ise önce yaşlıları aşılamak sadece sınırlı sonuç verir. Bunlar salgının yayılmasında en az payı olan kesimdir. Öncelik, genç, iktisadi açıdan aktif kesime verilmeli. Özellikle de insanlarla teması fazla olan süpermarket çalışanları, kargo görevlileri, toplu ulaşım çalışanları, posta servisinde çalışanlar ve öğretmenlere acilen aşı yapılmalı” diye konuştu.