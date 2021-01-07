Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yara almayan Baya yürüyerek olay yerinden kaçtı. Otobüs durağında 58 yaşındaki kadının leğen kemiği kırıldı. Otobüs durağındaki diğer kişiyle Baya’nın çarptığı eski sevgilisi ve yanında 16 yaşındaki kız ise olayı hafif yaralarla atlattı. Arkasından gelen otobüs tarafından olay tüm anlarıyla kayda alınırken Baya, öfke patlaması ile insanlara ciddi şekilde zarar vermeye kastetmekten 3,5 sene hapse çarptırıldı.