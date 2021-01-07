Yara almayan Baya yürüyerek olay yerinden kaçtı. Otobüs durağında 58 yaşındaki kadının leğen kemiği kırıldı. Otobüs durağındaki diğer kişiyle Baya’nın çarptığı eski sevgilisi ve yanında 16 yaşındaki kız ise olayı hafif yaralarla atlattı. Arkasından gelen otobüs tarafından olay tüm anlarıyla kayda alınırken Baya, öfke patlaması ile insanlara ciddi şekilde zarar vermeye kastetmekten 3,5 sene hapse çarptırıldı.
Kasten çarpıp 4 kişiyi yaraladı, 3,5 sene hapse çarptırıldı!
07.01.2021 - 15:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Birmingham şehrinde 18 yaşındaki Lydia Baya, otomobiliyle seyir halindeyken eski sevgilisiyle onun yeni kız arkadaşını görünce kan beynine sıçradı. Pershore yolunda arabasını çiftin üzerine süren Baya, onlara çarptıktan sonra otobüs durağına çarparak durabildi.
Etiketler : ingiltere,birmingham,
758228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758228.aspx
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