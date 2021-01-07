Uganda’daki zürafa 2,84 metre boyunda. Gimil adındaki zürafanın, kısa bacaklarından dolayı hareket kabiliyeti kısıtlı. Angola’daki zürafa ise 2,60 metre boyunda. Ortalama bir zürafa boyunun 5,5 metre olduğu göz önüne alındığında bunlar normalin yarısı boylarda. Cüce hayvanların yaban hayatında hayatta kalma ihtimalleri zayıf olsa da iki yetişkin zürafa da şimdiye kadar hayatta kalmayı başarmış.
Afrika’da “cüce” zürafalar... Normalin yarısı boyda iki zürafa görüldü
07.01.2021 - 15:44 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim adamları zürafalarda da cüceliğin izlerini buldu. Bilim dünyasında tespit edilen ilk cüce zürafalardan biri Uganda’da, diğeri Angola’da yaşıyor.
Etiketler : uganda,zürafa,cüce zürafa,
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