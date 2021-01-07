Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uganda’daki zürafa 2,84 metre boyunda. Gimil adındaki zürafanın, kısa bacaklarından dolayı hareket kabiliyeti kısıtlı. Angola’daki zürafa ise 2,60 metre boyunda. Ortalama bir zürafa boyunun 5,5 metre olduğu göz önüne alındığında bunlar normalin yarısı boylarda. Cüce hayvanların yaban hayatında hayatta kalma ihtimalleri zayıf olsa da iki yetişkin zürafa da şimdiye kadar hayatta kalmayı başarmış.