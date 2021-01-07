Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aktör David Hasselhoff, 80’lerin efsanevi dizisi Kara Şimşek ile ünlenmişti. Dizide kendi kendine hareket edebilen, konuşabilen yapay zekalı otomobil KITT, seyircilerden büyük ilgi görmüştü. Bu arabanın bir kopyasından kendisine de yaptıran Hasselhoff, çalışır durumdaki aracını müzayedede satışa çıkardı. 82 model Pontiac Firebird Trans Am’dan modifiye araç, sanatçıya ait diğer 150 parça ile birlikte California’da LiveAuctioneers şirketi tarafından düzenlenen online açık artırmada alıcı arıyor. Hasselhoff, İngiltere’de yaşıyor, araç da İngiltere’de bulunuyor. Şu anda Kara Şimşek için verilen en yüksek teklif, 975 bin dolar. Hasselhoff, iyi bir fiyattan gitmesi halinde aracı sürerek alıcısına bizzat teslim edeceğini söyledi. Aracın müzayedesi, 23 Ocak’ta sona erecek.