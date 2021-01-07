Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Venezuela'daki parlamento seçiminin ardından AB'nin dün yaptığı açıklamada Juan Guaido'dan "geçici başkan" olarak söz edilmemesine dair soruyu yanıtladı.

AB'nin kişileri tanıyıp tanımama konusunda tutum sergilemediğini belirten Stano, kişilerin tanınması meselesinin AB ülkelerinin hükümetlerinin kendilerini ilgilendirdiğini söyledi.

Stano, "Dünkü açıklamamız 27 AB üyesi tarafından kabul edilen bir metin. Metin, AB'nin pozisyonunu aktarıyor. Bu da 'Biz Juan Guaido ve daha önce demokratik olarak seçilen, şu anda görevi biten son parlamentonun üyelerini muhatap olarak kabul ediyoruz' demektir. Biz bu kişilerle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Stano, Venezuela muhalefetiyle ülkedeki siyasi krizin barışçıl, sürdürülebilir ve demokratik çözümünü bulmaya çalışacaklarını bildirdi.

AB, 6 Aralık 2020'deki parlamento seçiminin "güvenilir, kapsayıcı ve şeffaf" olmadığı gerekçesiyle sonucunun da Venezuela halkının demokratik iradesini temsil etmediği görüşünü savunuyor.

Venezuela'daki parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonunu kazanmış, seçimleri boykot eden ve başını Ulusal Meclisin eski başkanı Juan Guaido'nun çektiği muhalifler ise alternatif seçim düzenleyeceklerini duyurmuştu.

2015'teki seçimden sonra oluşan eski meclisin başkanı Guaido, 2 yıl önce ülkede düzenlenen Maduro karşıtı protestolardan sonra kendisini "devlet başkanı" ilan etmişti. ABD yönetimi, Guaido'yu hala Venezuela'nın "meşru devlet başkanı" olarak tanımaya devam ediyor.