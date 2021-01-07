Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Swansea Üniversitesinden bilim insanları, cihazın, Kovid-19 aşısını zerk edeceğini, sonrasında vücuttaki değişiklikleri izleyerek aşının etkinliği hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayacağını açıkladı.

Aşı, cihazdaki mikro iğneler aracılığıyla kişiye uygulanacak, eş zamanlı olarak kişinin cildinde biyo göstergeler incelenebilecek.

Üniversitenin Yenilikçi Ekipmanlar, İşletme ve Sayısal Teknolojileri tarafından geliştirilen ve nikotin bandını anımsatan cihazda mikro iğneler sayesinde, aşı minimal olarak vücutta her bölgeye ulaşabilecek.

Projeye öncülük eden Dr. Sanjiv Sharma, "Etkisinin ölçülmesi daha önce yerine getirilmemiş bir ihtiyacı karşılayacak ve aşı geliştirmeye yenilikçi bir yaklaşım sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sharma, mikro iğne kullanımının, hamilelikte karşılaşılan immün toleransın üstesinden gelinmesi potansiyeli nedeniyle üstün bir bağışıklama yöntemi olabileceğini ve antijen dozunu idareli kullanarak aşı maliyetlerini düşürebileceğini açıkladı.