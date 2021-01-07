Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Liz Throssell, yaptığı açıklamada, Hong Kong'da aralarında aktivist, akademisyen, eski delege ve avukatların da bulunduğu 50'den fazla muhalifin gözaltına alınmasıyla ilgili endişe duyduklarını dile getirdi.

Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamasının, siyasi ve kamusal hayata katılma haklarına başvuran muhaliflerin gözaltına alınmaları için kullanıldığını ifade eden Throssell, soruşturmaların bireylerin ifade özgürlüğünün garanti altına alınarak sürdürülmesi gerektiğine de işaret etti.

Throssell, Hong Kong'da gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Hong Kong'da gözaltına alınan muhalifler arasında bulunan Amerikalı insan hakları avukatı bugün kefaletle serbest bırakıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, dün ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle aralarında eski delegelerin de olduğu 53 muhalifi gözaltına almıştı.

Muhalifler, Eylül 2020'de yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimine hazırlık için düzenlenen "birincil seçime" katılmış, seçim, hükümetin onayı olmadan düzenlenmişti.

11-12 Temmuz 2020'de düzenlenen birincil seçimde 610 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Muhaliflerin, Eylül 2020'deki Yasama Konseyi seçimlerine hazırlık için yaptığı seçim, bölge hükümeti ve Çin'in tepkisini çekmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.