Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından seçimden sonra Mark Esper’in yerine savunma bakanlığına getirilen ve bakanlığı vekaleten yürüten Christopher Miller, Trump’la değil Pence ile görüştükten sonra Milli Muhafızları göreve çağırdıklarını ifade etti. Miller’in bunun için neden önce başkomutan Trump ile görüşmediği belli değil. Beyaz Saray Milli Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien de kararından dolayı Pence’e övgüler düzdü. O'Brien, “Az önce Başkan Yardımcısı Pence ile konuştum. O gerçekten iyi ve saygın bir adam. O bugün, bir Kongre üyesi olarak 11 Eylül’de gösterdiği gibi cesaret sergiledi. Ona hizmet ettiğim için gurur duyuyorum” ifadesini kullandı. O'Brien'in açıklaması, Trump’ın seçimde hile yapıldığı ve seçimleri aslında kendilerinin kazandığı iddialarına destek vermeyen Cumhuriyetçileri “zayıflıkla” itham etmesinin akabinde geldi. Trump, başkanlık yapacağı Kongre’deki oturumda Pence’e seçimi Joe Biden’ın kazandığını tanımaması çağrısı yapmış, ama Pence çağrıya uymamıştı.