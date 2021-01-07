Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerimizde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarımızı değerlendirdik. Kurumlarımızın tüm imkânları en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede” ifadelerine yer verdi.