Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 703 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 727 bin 321’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 379 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 66 bin 841’e yükseldi. Ülke genelinde bin 171’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 736 kişi hastanelerde tedavi görüyor
Fransa’da son 24 saatte 20 bin 703 yeni vaka
07.01.2021 - 23:40 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 703 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı ise 2 milyon 727 bin 321’e ulaştı.
Etiketler : Fransa,
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