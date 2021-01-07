Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 703 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 727 bin 321’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 379 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 66 bin 841’e yükseldi. Ülke genelinde bin 171’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 736 kişi hastanelerde tedavi görüyor