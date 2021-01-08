Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1524 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 200 bin 498'e, 87 bin 843 yeni vaka tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 7 milyon 961 bin 673'e yükseldi.

Böylece Brezilya'da salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 7 milyon 96 bin 931 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'den sonra dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.