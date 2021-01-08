Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya, ABD'den sonra dünyada en çok Covid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Toplam vaka sayısı 8 milyona yaklaşırken salgında ölenlerin sayısı da 200 bin 498'e yükseldi. Koronavirüs, yaptığı tahribatın yanı sıra alışkanlıkları da değiştiriyor. Yaşlı bakımevlerinde salgın sebebiyle uzun süredir ziyarete izin verilmiyordu. Hem bakımevlerindeki yaşlılar hem de onlara hasret kalan yakınları için Casa Clara bakımevinde plastikten sarılma sistemi kuruldu. İnsanlar, kollarını plastik koldan geçirerek yakınlarıyla kucaklaşıp hasret gideriyorlar. Tabii bu doğrudan kucaklaşmadaki sıcaklığı vermiyor ama bir nebze de olsa insanları teselli ediyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya’da da bakımevlerinde benzer “sarılma odaları” kurulmuştu. Casa Clara bakımevinde çekilmiş bu fotoğraf, pandemi düzenini tüm dramatikliğiyle gözler önüne serdi.