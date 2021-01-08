Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) güvenlik önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkenin İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Albert Yaloke Mokpem ulusal radyoda yaptığı açıklamada, OAC Devlet Başkanı Faustin Archange Touadera'nın 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi.

Yaloke Mokpem, kararın olası saldırıları önlemek amacıyla alındığını belirtti.

Ülkede CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, ülkenin güney batısında bulunan Buar ve Grimari kentlerinde dün sabaha karşı silahlı saldırı düzenlemişti.