Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ülkesinin son iki yılda petrol ihracatından elde ettiği gelirin 20 milyar doların altına düştüğünü ve bu gelirin çok az bir kısmına erişim sağlayabildiklerini söyledi.

Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları, "benzeri görülmemiş" şeklinde nitelendirdi.

İran'ın dış ticaret ile ilgili tüm kurumlarının yaptırım altında olduğunu kaydeden Himmeti, "Son iki yılda, İran'ın petrol ihracatından elde ettiği gelir, toplamda 20 milyar dolardan daha az oldu ve Merkez bankası (yaptırımla nedeniyle) bu gelirin çok az bir kısmına erişim sağlayabildi." ifadelerini kullandı.

Himmeti, petrol ihracatından elde ettikleri gelirin yaptırımlardan önce yıllık 40 milyar doların üzerinde olduğunu bildirdi.

ABD yaptırımları İran'ın petrol satışına darbe vurdu

ABD, İran ile küresel güçler arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımların ilk aşamasını 7 Ağustos 2018'de uygulamaya koydu.

İlk yaptırım paketiyle İran hükümetinin, ABD doları satın alması, altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklandı.

Washington, 5 Kasım 2018'de ise İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı hedefleyen yaptırımları devreye soktu. Bu süreç boyunca Merkez Bankası dahil İran'a ait birçok bankanın yaptırım kapsamına alınması Tahran'ın uluslararası ticaretine büyük zarar verdi.

İran ile ticaret yapan birçok ülke ABD'nin yaptırım tehdidi nedeniyle İran'dan petrol alımını durdurdu. Tahran yönetimi, ülke dışındaki bankalarda tutulan mali varlıklarına da ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 26 Eylül 2020'de yaptığı bir konuşmada, ABD yaptırımlarından kaynaklanan zararın ülkeye toplam maliyetinin 150 milyar doları bulduğunu belirtmişti.