Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika doğumlu olan ve sonradan ABD'ye göç eden girişimci Elon Musk'ın serveti, Ocak 2020'de yaklaşık 30 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu rakam, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bütün dünyada salgın ilan edilmesinin ardından nisan ayıyla birlikte istikrarlı bir yükselişe geçti.

Kasım ayına kadar servetini büyük oranda artıran Musk, 128 milyar dolarlık serveti ile Microsoft'un Kurucusu Bill Gates'i geçerek ikinciliğe yerleşti. Yükselişini 2021'in ilk haftasında da sürdüren Musk, 195 milyar dolarlık serveti ile uzun süredir zirvede yer alan Bezos'u da geride bıraktı ve "dünyanın en zengin kişisi" unvanını elde etti.

Musk'ın göz bebeği Tesla

Musk'ın servetindeki yükselişe en büyük katkıyı, elektrikli ve otonom araç teknolojisi üzerine çalışan şirketi Tesla'nın verdiği görülüyor.

Tesla, Musk'ın çok da umutlu başlamadığı projelerden biri olmasına rağmen kısa sürede en önemli şirketlerinden biri haline geldi. Musk, Tesla'nın Model 3 serisini geliştirdikleri zorlu dönemde şirketi Apple'a satmayı bile düşündüklerini itiraf etmişti. Buna karşın Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook Musk'a randevu dahi vermeyi kabul etmemişti.

Tesla hisselerinin en büyük 500 Amerikan şirketini kapsayan S&P 500 endeksine dahil edilmesi kararı sonrasında şirket yükselişine hız verirken, şu anda 816 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bulunuyor.

Clean Technica sitesinde yer alan verilere göre, 2020'nin ilk yarısında Tesla, ABD'de en çok satan elektrikli araçlar arasında zirvede yer alıyor. Kuruluşu 2003 yılına dayanan şirket, geçen yıl dünya genelinde satışlarını yüzde 35'ten fazla artırarak 500 bin araca ulaştırdı.

Musk'ın uzay yolculuğu: SpaceX

Musk'ın 2002 yılında "Mars'ı kolonileştirmek amacıyla" kurduğu SpaceX, 9 Aralık 2010'da bir uzay aracı olan Dragon'u uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirket olarak tarihe geçti.

SpaceX, 30 Mayıs 2020'de ise uzaya gönderdiği Crew Dragon ile bu anlamda insanlı bir görev gerçekleştiren ilk özel şirket oldu.

SpaceX, Elon Musk'ın dünya çapındaki popülaritesini en çok artıran şirketlerden biri olurken, bunun en büyük sebepleri arasında ABD'li milyarderin dünyadan Mars'a yapılacak yolculuklar hakkında yaptığı açıklamalar geliyor.

Musk, geçen yıl Twitter'dan gelen bir soru üzerine Mars'a yolculuğun (dönüş bileti ücretsiz) 500 bin dolardan daha ucuz bir şekilde yapılabileceğini söylemesinin ardından bütün dünyada ilgiyi üzerine çekmişti.

Musk'ın insan beynine çip projesi: Neuralink

İnsanlığın geleceğini yapay zeka ile insan beyninin birleştiği bir gelecekte gören Musk, saç telinden daha ince sicimlere bağlı elektrotlar ile beynin sinyallerini çözme girişimi olarak adlandırılan "Neuralink" projesi ile yakın gelecekte konuşmaya bile gerek kalmayacağını iddia ediyor.

Musk, tüm dünyada en çok tartışılan projelerinden biri olan Neuralink projesi hakkında, "Çok yeni teknolojiler olduğu için beyne takılması planlanan çipler ile dile olan gerekliliğinin ortadan kaldırılmasının 5 ya da 10 yıl içinde mümkün olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Musk, geçen aylarda bir domuzun beyni üzerinde başarı ile denenen proje üzerinde çalışmalarına devam ediyor ve yakın gelecekte projenin insan beynine uygulanacağını ileri sürüyor.