Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın, ceset gördüm diyerek polisi aradı, polis de arama köpekleriyle birlikte olay yerine geldi. Yapılan aramada parmak zannedilen şeyin yavru patates olduğu belirlendi. Wilkinson, “Ayak parmağını görünce bunun parçalanmış bir cesede ait olduğunu düşündüm. Bir yandan polisin vaktini boş yere almış olmamak için bunun ceset parçası olmasını isterken bir yandan da ceset çıkmaması için dua ediyordum. Neyse ki korktuğum olmadı” dedi. Wilkinson, polisten defalarca özür dilediğini söyledi.