Kadın, ceset gördüm diyerek polisi aradı, polis de arama köpekleriyle birlikte olay yerine geldi. Yapılan aramada parmak zannedilen şeyin yavru patates olduğu belirlendi. Wilkinson, “Ayak parmağını görünce bunun parçalanmış bir cesede ait olduğunu düşündüm. Bir yandan polisin vaktini boş yere almış olmamak için bunun ceset parçası olmasını isterken bir yandan da ceset çıkmaması için dua ediyordum. Neyse ki korktuğum olmadı” dedi. Wilkinson, polisten defalarca özür dilediğini söyledi.
Toprakta ceset var diye polisi çağırdı, ayak parmağı dediği patates çıktı
08.01.2021 - 12:34 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Gateshead şehrinde Katie Wilkinson (26) isimli kadın, köpeğini gezdirirken toprakta bir “ayak parmağı” olduğunu görerek dehşete kapıldı.
Etiketler : patates,ingiltere,ceset,
758424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758424.aspx
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