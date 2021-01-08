Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Kongre binasına yapılan saldırıda ölen biri polis 5 kişinin kimlikleri ve nasıl öldükleri belli oldu. 40 yaşlarındaki polis memuru Brian Sicknick’in, yüzlerce kişinin Kongre binasını basması sırasında felç geçirerek öldüğü açıklandı. Bir yetkili ise Sicknick’in yangın söndürücü ile darbedilerek öldüğünü ifade etti. ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıllık üst düzey güvenlik görevlisi Ashli Babbit (35), kameralara da yansıyan olayda, Kongre binasına girmeye çalışırken polis kurşunuyla can vermişti. Benjamin Phillips (50) felç, Kevin Greeson (55) kalp krizi geçirerek ölürken Roseanne Boyland’ın (34) ailesi, Boyland’ın ayaklar altında kalarak öldüğünü iddia ediyor. Öte yandan, Kongre binasını korumaktan sorumlu polis yetkilisi Steve Sund, eleştiriler üzerine görevinden istifa etti. Temsilciler Meclisi’ni korumakla görevli Çavuş Paul Irving de istifa edenler arasında.