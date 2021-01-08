Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin başkenti Londra’nın seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadıq Khan, korona virüsün kentteki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüsün başkentte ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirten Khan, “Şu anda Londra’daki her 30 kişiden 1’inde korona virüs var. Eğer harekete geçmezsek İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) zor duruma düşecek ve daha fazla insan hayatını kaybedecek” dedi.

İngiltere’de son 24 saatte 52 bin 618 korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 889 bin 419’a ulaştı. Son 24 saatte bin 162 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 78 bin 508’e yükseldi.