Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu. Kral Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığı açıklandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı olmuştu. Suudi Arabistan'da 3 hafta önce koronavirüs aşı kampanyası başlamıştı.