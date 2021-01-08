Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu. Kral Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığı açıklandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı olmuştu. Suudi Arabistan'da 3 hafta önce koronavirüs aşı kampanyası başlamıştı.
Suudi Arabistan Kralı koronavirüs aşısı oldu
08.01.2021 - 22:34 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan Kralı,koronavirüs aşısı,
758543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758543.aspx
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