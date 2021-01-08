Fransa’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 814 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 747 bin 135’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 281 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 67 bin 431’e ulaştı. Ülke genelinde bin 313’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 483 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.
Öte yandan, Fransa’da son bir haftada 80 bin kişiye korona virüs aşısı yapıldı.
Fransa’da son 24 saatte 19 bin 814 koronavirüs vakası
08.01.2021 - 23:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 814 yeni vaka tespit edilirken, 281 kişi de hayatını kaybetti.
Fransa’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 814 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 747 bin 135’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 281 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 67 bin 431’e ulaştı. Ülke genelinde bin 313’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 483 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fransa’,
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