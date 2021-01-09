Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Kongre binasının işgal edilmesi, ABD'de istihbarat ve güvenlik zaafı tartışmalarına yol açarken, ülkede son dönemde yükselişe geçen White Supremacist (Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan) mi-lislerinin olaylardaki rolü yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, İran, Çin ve Orta Doğu'daki 'radikalizmi' ABD için tehdit olarak işaret etse de son yıllarda yayımlanan raporlara göre, ABD için asıl tehdit içeride.

ABD'de yayınlanan raporlar beyaz ırkın üstünlükçülerin oluşturduğu tehdidi gözler önüne serdi. FBI'ın 2020 ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na sunduğu raporuna göre, ülkedeki en tehlikeli tehdit ‘White Supremacist'. İç Güvenlik Bakanlığının 2020 İç Tehdit Değerlendirme raporunda da beyaz üstünlükçü ve aşırılık yanlılarının "ABD'de kalıcı ve ölümcül tehdit olmaya devam edeceği" ifadelerin yer veriliyor.

"DEAŞ İLE BENZER ÖZELLİK TAŞIYOR"

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (CSIS) verilerine göre ise, 2020'de ABD'deki terörist komploların ve saldırıların yüzde 67'sinden beyaz üstünlükçüler sorumlu. Ateşli silahlar, patlayıcılar ve araçla kalabalığın içine girmek gibi saldırı çeşitleri bulunuyor. Raporda, araçla insanların arasına dalmanın terör örgütü DEAŞ'ın geliştirdiği bir taktik olduğuna ve beyaz üstünlükçüler tarafından da kullanıldığına dikkat çekiliyor.

EYALET MECLİSİNİ DE BASMIŞLARDI

Washington'da Kongre binasının basılmasının yankıları sürerken, geçtiğimiz yıl içinde ABD'de hükûmet binaları basılmış ve bazı eyaletlerde valiler tehdit edilmişti. Trump'ın, "Michigan'ı özgürleştirin", "Virginia'yı özgürleştirin" diye attığı Tweet sonrasında beyaz milisler, sokağa dökülüp eyalet meclis binası basmış, valileri tehdit etmişti. Ayrıca, aralarında Wolverine Watchmen milis grubuyla bağlantılı 7 kişinin bulunduğu 13 kişi, Michigan valisini kaçırmayı ve eyalet başkenti binasına saldırı planlamaktan tutuklanmıştı.

NANCY PELOSI: ÇOK TEHLİKELİ BİRİ, GÖREVDEN ALINMALI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre Binası’nda çıkan olaylar sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesi çağrısında bulundu. Trump'ı, göreve devam etmemesi gereken çok tehlikeli bir kişi olarak nitelendiren Pelosi "Senato Demokrat liderine ve Başkan Yardımcısına, 25. ek maddeyi devreye sokarak bu Başkanı görevden almaya çağırıyorum” dedi. Başkan Yardımcısı Mike Pence'e harekete geçmesi için ne kadar süre vereceği sorulan Pelosi “Ne kadar çabuk cevap vereceğini bilmiyorum, göreceğiz. Bu hızlı olabilir. Ya evet olacak ya da hayır olacak" dedi.

GÖREVİ BIRAKANA KADAR ENGELLEYECEK

Facebook yasağı uzatma kararı aldı

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'a, "Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları" sebebiyle 24 saat, diğer bir platform Twitter ise 12 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu açıklamıştı. Facebook kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamayla, Trump'ın hesabını, görev süresinin sonuna kadar engelleyeceğini açıkladı. Youtube da benzer şekilde, Trump'ın destekçilerine çağrıda bulunduğu videoyu yayından kaldırdı. Trump, sosyal medya şirketlerini "Demokratların ve radikal sol hareketin üçüncü kolu" olmakla suçladı.