Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAE'nin resmî ajansı WAM'daki habere göre Abu Dabi yönetiminin geceden itibaren Katar'la olan bütün hava, kara ve deniz sınırlarının yeniden açtı. BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, düzenlediği basın toplantısında "Suudi Arabistan'daki Ula Anlaşmasına göre Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki seyahat ve ticaret, anlaşmanın imzalanmasından itibaren bir hafta içinde yeniden başlayacak" demişti. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelip gelmişti. Zirvenin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.