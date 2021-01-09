Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in farklı dillerde kullandığı Twitter hesaplarından dün ABD ve İngiltere'ye ait koronavirüs aşılarının güvensiz olduğuna ilişkin Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca yaptığı paylaşımları silindi. Söz konusu paylaşımların, sosyal medya kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle silindiği belirtildi. Hamaney'in Farsça dilinde yaptığı paylaşımına ise dokunulmadı.



Hamaney farklı dillerde yaptığı paylaşımda, ABD ve İngiltere'ye ait koronavirüs aşılarına güvenmediklerini belirterek, "ABD ve İngiltere'ye ait koronavirüs aşılarının ülkeye ithal edilmesi yasaktır. Eğer ABD kendisi gerçekten koronavirüs aşısı üretebiliyor olsaydı böylesi bir durumda olmazdı. Fransa'ya da bu konuda güvenmiyorum. Başka kaynaklardan güvenilir koronavirüs aşısı bulunursa bu sorun olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'den bağışlanacak 150 bin Pfizer koronavirüs aşısının alımı iptal edildi

Hamaney'in dün ABD ve İngiltere'den koronavirüs aşısının ülkeye ithal edilmesini yasaklayan konuşmasının ardından İran Kızılay Sözcüsü Muhammed Hasan Mukaddem, ABD'de ve yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının kurduğu bir hayır kurumu vasıtasıyla İran'a bağışlanacağı açıklanan 150 Pfizer koronavirüs aşısının alımına ilişkin sürecin durdurulduğunu açıkladı.