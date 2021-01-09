Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 694 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu ve toplam vaka sayısı 1 milyon 891 bin 581’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 39 bin 878'e, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 551 bin 800'e çıktı.

Son dönemde yeni vaka sayılarının 20 binin, ölü sayılarının da 1000'in altına düşmediği Almanya’da, Covid-19 vaka ve ölü sayıları "yüksek" seviyede seyretmeye devam ediyor.

6 Ocak Çarşamba 21 bin 237, 7 Ocak Perşembe 26 bin 391 ve 8 Ocak Cuma da 31 bin 849 yeni vaka tespit edilmişti.

Dün, "1188 ile salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısı" kayıtlara geçerken, bu sayı, 6 Ocak’ta 1019, 7 Ocak’ta da 1070 olarak belirlenmişti.

Merkel: Virüsün mutasyonlara uğradığına ilişkin duyduklarımız endişeleri azaltmıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yayımlanan haftalık videoda, bu salgın döneminde gelecek haftaların zor geçeceğini belirterek, RKI’nın her gün yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve on binlerce yeni vaka sayılarını rapor ettiğini söyledi.

Binlerce kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğine işaret eden Merkel, çok sayıda hastanede doktorların ve hemşirelerin de dayanabileceklerinin sınırında çalıştıklarının altını çizdi.

Şansölye Merkel, "Virüsün mutasyonlara uğradığına ilişkin duyduklarımız da endişeleri azaltmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemde insanları aşılama hızının artacağına işaret eden Merkel, "Almanya’da herkes için yeterli aşıya sahip olacağız." dedi.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte aşının tedarik edilmesini de vurgulayarak, "Hepimizi etkileyen bu virüs, tek başına bir ülke tarafından mağlup edilmez." ifadesini kullandı.