Honduras’ın El Carmen şehrinde Victoria Sarmiento isimli kadın, 65 yaşındaki kocası Julio eve dönmeyince onun kimlik kartıyla hastaneleri aradı. Bir hastane, kocasının koronavirüs sebebiyle öldüğünü söyledi. Kadın morgda cesedi teşhis etti, cenaze düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Victoria, daha kocasının acısını yaşarken cenazeden 4 gün sonra Julio’nın eve gelmesiyle büyük bir şok yaşadı. Julio’nun yürüyüş için evden çıktıktan sonra bayıldığı ve günlerce yiyecek ve içeceksiz yaşadığı açıklandı. Victoria, “Ölen kocam değilmiş. Yanlış kişiyi defnetmişiz” dedi.
Cenazesinden 4 gün sonra ortaya çıktı! Yanlış kişiyi gömmüşler
09.01.2021 - 15:35 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Honduras’ta Victoria Sarmiento isimli kadın, 65 yaşındaki kocası eve dönmeyince hastaneleri aradı. Bir hastane, kocasının koronavirüs sebebiyle öldüğünü söyledi. Gerçeği sonradan öğrenen kadın, “Ölen kocam değilmiş. Yanlış kişiyi defnetmişiz” dedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Honduras,cenaze,
758705 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758705.aspx
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