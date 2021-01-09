Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honduras’ın El Carmen şehrinde Victoria Sarmiento isimli kadın, 65 yaşındaki kocası Julio eve dönmeyince onun kimlik kartıyla hastaneleri aradı. Bir hastane, kocasının koronavirüs sebebiyle öldüğünü söyledi. Kadın morgda cesedi teşhis etti, cenaze düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Victoria, daha kocasının acısını yaşarken cenazeden 4 gün sonra Julio’nın eve gelmesiyle büyük bir şok yaşadı. Julio’nun yürüyüş için evden çıktıktan sonra bayıldığı ve günlerce yiyecek ve içeceksiz yaşadığı açıklandı. Victoria, “Ölen kocam değilmiş. Yanlış kişiyi defnetmişiz” dedi.