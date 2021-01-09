Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde sebebi bilinmeyen kuş ölümleri, halihazırda ülkenin 6 eyaletinde görülen kuş gribi (H5N8) salgınının buraya da sıçramış olabileceği yönünde endişeleri artırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Udhampur'da 154, Cammu'da da 5 kuş ölüsü bulundu. Kuşların salgından etkilenip etkilenmediğini anlamak için ölen hayvanlardan alınan örnekler inceleniyor.

Ülkede salgının önüne geçmek için yabani kaz, karga ve ördeklerin yanı sıra çok sayıda kümes hayvanı itlaf edilmeye başlanmıştı.

Haryana eyaletinde 350 bin kümes hayvanının, Himaçal Pradeş eyaletinde de 2 bin 400'den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınında telef olduğu kaydedilmişti.