Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, koronavirüste ikinci dalgayla zor günler yaşarken çok daha bulaşıcı türde yeni bir virüsün oryaya çıkmasıyla büsbütün çıkmaza girdi. Hastanelerin yoğun bakım üniteleri tıka basa dolarken doktorlar, koronavirüs hastaları arasında “sınıflandırma” yapmaya başladı. Imperial College London tıp fakültesinden Dr. Katharina Hauck, Londra’da hastaneler aşırı kalabalık olduğu için ülkedeki acil durum kılavuzunu takip etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Kılavuz, hayatta kalma şansı en yüksek olan hastalara tedavide öncelik verilmesini öngörüyor. Hauck, “Bu kılavuza göre, 65 yaşının altında olan ama kritik durumda olmayan hastalara, yoğun bakıma göndermede yaşlı ve kırılgan durumdaki hastalara göre öncelik tanınıyor” dedi. Toplam vaka sayısının 3 milyonu geçtiği, ölüm sayısının da 80 bin 868’e yükseldiği ülkede, salgının mevcut şekilde devam etmesi halinde sağlık sisteminin çökeceği ifade ediliyor.