Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarına iyi bakmadıkları iddiasıyla 2005’in başlarında Nicky ve Mark Webster çiftine bir saat verilmiş, akabinde üç çocukları da ellerinden alınmıştı. Daha sonra farklı isimler konulan çocuklar evlatlık verildi. Çift, doğacak çocuklarının da ellerinden alınacağı korkusuyla 2006’da İrlanda’ya kaçtı. Çocuklardan birinde görülen kırıkların kötü muameleden değil hastalığın normal seyrinden kaynaklandığı ortaya çıkınca çift hakkındaki suçlamalar düştü ve çift, çocuklarını da alarak ülkeye döndü. Uzun arayışlar sonrası iki çocuklarına kavuşan çift, şimdi 5. yaş gününü kutlarken ellerinden alınan büyük kızlarını arıyor. Anne, kanuni yasağın bitmesiyle Facebook’ta kızının ismiyle bir mesaj yayımlayarak şimdi 21 yaşında olan kızının hem doğum gününü kutladı hem de ona seslendi. Nicky Webster, duygusal mesajında, “Güzel kızım Amy Kathleen, 21. yaşın kutlu olsun. Umarım mutlu ve sağlıklısındır. Biz, 16 sene önce zorla koparıldığın evdeyiz. Lütfen bizimle temasa geç. Seni yeniden görmek, seninle konuşmak ve senin yeniden ailemizin bir parçası olmanı istiyorum” ifadesini kullandı.