Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e açıklamada bulundu. Popova, Covid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta görüldüğünü aktardı. Öte yandan Rusya’da son 24 saatte vaka sayısı 22.851 artarak 3 milyon 401 bin 954'e, ölenlerin sayısı 456 artışla 61 bin 837'ye yükseldi. Son 24 saatte 24 bin 80 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 778 bin 889'a ulaştı.