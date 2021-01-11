Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Vanessa Huguenin, Yemen'deki insani krizin dünyanın en kötüsü olmayı sürdürdüğünü belirterek "Yetersiz beslenme hiç bu kadar kötü olmamıştı. Yemenliler 'aç kalmıyor', açlıktan ölüyor. Yemen'de 13,5 milyon kişi şu anda açlıktan ölme riski altında." dedi.

Ülkede Husilerin 2014 yılında başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan iç savaş 2020'de ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi.

BM verilerine göre, Yemen halkının yaşadığı insani kriz, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle kritik boyutlara ulaştı.

Huguenin, Yemen'deki insani duruma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Yemen'deki insani kriz dünyanın en kötüsü olmayı sürdürüyor." diye konuşan Huguenin, toplam nüfusu 30,5 milyon olan ülkenin yüzde 80'inin (24,3 milyon) insani yardım ve korumaya muhtaç olduğunu vurguladı.

Huguenin, Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması'nın (IPC) hazırladığı yeni araştırmaya göre, Yemen'de 16 bin 500 kişinin "kıtlık benzeri koşullarda yaşadığını", bu sayının 2021'de üçe katlanmasının beklendiğini aktardı.

Yemen'de 13,5 milyon kişinin açlıktan ölme riski altında olduğunu veya devam eden çatışmaların ortasında ailelerini doyurmaya yetecek kadar gıda bulmakta zorlandığını vurgulayan Huguenin, "Haziran 2021 itibarıyla bu sayı 3 milyon artabilir. Yani ülkenin yarısından fazlası akut açlık içinde yaşıyor olabilir." uyarısını yaptı.

Sözcü Huguenin, Kovid-19 salgınının da ülkede sadece yüzde 50'si işlevsel olan "kırılgan sağlık sistemine" ek yük getirdiğine, bunun da halkın "ölümcül hastalıklara" karşı tedavi olmasına engel oluşturduğuna işaret etti.

"Dört çocuktan biri akut açlık yaşıyor"

Uluslararası toplumu, Yemen için belirlenen insani yardım fonlarına destek ve ülkede şiddete son vermeye çağıran Huguenin, şunları kaydetti:

"Şu anda kıtlığı önlemek en önemli öncelik. Kıtlığın hakim olmasını önlemek için herkes elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Yetersiz beslenme hiç bu kadar kötü olmamıştı. Yemenliler 'aç kalmıyor', açlıktan ölüyor. Ülkenin bazı bölgelerinde şu anda dört çocuktan biri (yetersiz beslenmenin yol açtığı) "akut açlık" yaşıyor. Yemen'deki kıtlığı nasıl durduracağımızı zaten biliyoruz çünkü bunu iki yıl önce dünya yardım etmeyi seçtiğinde başardık. Bu, şiddetli beslenme yetersizliği olan on binlerce çocuk dahil milyonlarca hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu. Dünya artık yardım etmemeyi seçerse, bu çocukların çoğu ve aileleri yine açlıkla yüzleşecek."

Huguenin, "nihayetinde Yemen'deki krizi sona erdirmek için siyasi çözüm gerekeceğinin" altını çizerek "Aynı zamanda Yemen’in harap ekonomisi için güvenilir bir destek gerekiyor. Bu arada milyonlarca kişinin hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyacı olacak." ifadelerini kullandı.

233 bin kişi öldü

OCHA'dan 1 Aralık'ta yapılan açıklamada, ülkede 6 yıldır devam eden iç savaşın yanı sıra yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden yaklaşık 233 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemenlilerin üçte ikisinin güvenli ve temiz su ile sağlık hizmetlerinden yoksun olduğunu açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.