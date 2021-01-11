Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neredeyse hiç maske kullanmadığı gözlenen ve tansiyon hastası olan 69 yaşındaki Ramirez Cuevas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19'a yakalandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ve evden çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Devlet Başkanı Obrador'un ise Covid-19 testi yaptırıp yaptırmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Pazar günü Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, Covid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türüne rastlanmıştı.

Meksika'da 1 milyon 524 bin 36 kişi Covid-19'a yakalandı, 133 bin 204 kişi hayatını kaybetti ve şu ana kadar 107 bin 250 kişi aşı oldu.