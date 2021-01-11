600 kilometre uzunluğundaki duvar inşaatının tamamlanması dolayısıyla yapılacak ziyaretle Trump, Kongre baskını öncesinde çarşamba günü yaptığı mitingden sonra kamu önüne ilk kez çıkmış olacak. Trump, başkanlığa seçildiğinde göçü önlemek için Meksika sınırına boydan boya duvar inşa edeceğini açıklamış, bu durum insan hakları kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Trump’tan gövde gösterisi! Meksika sınırındaki güvenlik duvarını ziyaret edecek
11.01.2021 - 13:44 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kongre baskınındaki rolü sebebiyle azledilmesi konuşulan ABD Başkanı Donald Trump, yarın üst düzey bir heyetle Texas eyaletindeki Alamo’da tartışmalı Meksika sınır duvarına ziyaret gerçekleştirecek.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Trump,Meksika sınırı,güvenlik duvarı,
759150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759150.aspx
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