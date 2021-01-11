Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

600 kilometre uzunluğundaki duvar inşaatının tamamlanması dolayısıyla yapılacak ziyaretle Trump, Kongre baskını öncesinde çarşamba günü yaptığı mitingden sonra kamu önüne ilk kez çıkmış olacak. Trump, başkanlığa seçildiğinde göçü önlemek için Meksika sınırına boydan boya duvar inşa edeceğini açıklamış, bu durum insan hakları kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.