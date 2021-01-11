Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya’da çoğunluk, 2016’daki referandumda Avrupa Birliği’nde kalınması yönünde oy kullanmıştı. Brexit sebebiyle İskoç balıkçıların büyük zarar gördüğünü belirten SNP lideri Ian Blackford, “Brexit, İskoçya’da milyarlarca sterlinlik ticaret kaybına yol açtı. İngiltere hükümeti, İskoçya’nın iradesi dışında gerçekleşen bu ekonomik vandalizm sebebiyle özür dilemeli, Brexit’in İskoç iş dünyası, sanayii ve topluluğuna uzun vadedeki zararlarını telafi için milyarlarca sterlinlik acil tazminat paketleri hazırlamalıdır” dedi. İskoç balıkçılar, Brexit anlaşması sonrasında Avrupa Birliği’ne ihracat yapamıyor.