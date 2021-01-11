İskoçya’da çoğunluk, 2016’daki referandumda Avrupa Birliği’nde kalınması yönünde oy kullanmıştı. Brexit sebebiyle İskoç balıkçıların büyük zarar gördüğünü belirten SNP lideri Ian Blackford, “Brexit, İskoçya’da milyarlarca sterlinlik ticaret kaybına yol açtı. İngiltere hükümeti, İskoçya’nın iradesi dışında gerçekleşen bu ekonomik vandalizm sebebiyle özür dilemeli, Brexit’in İskoç iş dünyası, sanayii ve topluluğuna uzun vadedeki zararlarını telafi için milyarlarca sterlinlik acil tazminat paketleri hazırlamalıdır” dedi. İskoç balıkçılar, Brexit anlaşması sonrasında Avrupa Birliği’ne ihracat yapamıyor.
İskoçya, Brexit sebebiyle İngiltere’den tazminat istedi
11.01.2021 - 14:52 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'ın partisi SNP, Brexit sebebiyle meydana gelen iktisadi kayıplarından dolayı İngiltere hükümetinden tazminat istedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İskoçya,Brexit,
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