İngiltere’nin Sunderland şehrinde geçen ay sahilde ağır yaralı bir yavru fok görüldü. Olması gereken kilonun yarısı, 12 kilo olan fok, Tynemouth Fok Hastanesi’ne teslim edildi. Hastanedeki yetişkin fokların Vera ismi verilen foka saldırması üzerine yavru, küçük uçakla tedavi için 600 kilometre uzaklıkta Hastings’teki Mallydams Wood RSPCA merkezine nakledildi. Tedavi edilen ve taze balıklarla beslenen Vera, uygun kiloya erişince denize bırakılacak.
Yaralı fok yavrusu, 600 kilometre uzaktaki merkeze nakledilerek tedavi altına alındı
11.01.2021 - 17:00 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Sunderland şehrinde geçen ay sahilde ağır yaralı bir yavru fok görüldü. Yavru, küçük uçakla tedavi için 600 kilometre uzaklıkta Hastings’teki Mallydams Wood RSPCA merkezine nakledildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : yavru fok balığı,
759191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759191.aspx
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