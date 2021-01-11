Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Sunderland şehrinde geçen ay sahilde ağır yaralı bir yavru fok görüldü. Olması gereken kilonun yarısı, 12 kilo olan fok, Tynemouth Fok Hastanesi’ne teslim edildi. Hastanedeki yetişkin fokların Vera ismi verilen foka saldırması üzerine yavru, küçük uçakla tedavi için 600 kilometre uzaklıkta Hastings’teki Mallydams Wood RSPCA merkezine nakledildi. Tedavi edilen ve taze balıklarla beslenen Vera, uygun kiloya erişince denize bırakılacak.