Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte, pandemi sürecinde Paris’teki resmi ikametgahları Elysée Sarayı’nda çiçekler için 600.000 avro harcadı. Harcama, Fransa halkını şoke etti. Bu, önceki cumhurbaşkanları Francois Holland ve Nicolas Sarkozy zamanındaki harcamanın 5 katı. Üstelik bu harcama, saray pandemi sebebiyle halka kapalıyken ve Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle çok az resepsiyon verilmişken yapıldı.

Macron’ların, Fransa ekonomisi koronavirüs sebebiyle sıkıntıdayken yaptıkları bu harcama halk nezdinde büyük tepkiyle karşılandı.