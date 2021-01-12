Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, halkın yaşadığı insanî kriz, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının da etkisiyle kritik boyutlara ulaştı. Yemen'deki insani krizin dünyanın en kötüsü olmayı sürdürdüğünü belirten BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Vanessa Huguenin, toplam nüfusu 30,5 milyon olan ülkenin yüzde 80'inin (24,3 milyon) insani yardım ve korumaya muhtaç olduğunu vurguladı. Huguenin "Yetersiz beslenme hiç bu kadar kötü olmamıştı. Yemenliler 'aç kalmıyor', açlıktan ölüyor. 13,5 milyon kişi şu anda açlıktan ölme riski altında. Haziran 2021 itibarıyla bu sayı 3 milyon artabilir. Yani ülkenin yarısından fazlası akut açlık içinde yaşıyor olabilir" uyarısını yaptı.