Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, başkentteki hava kirliliğinin sağlıksız seviye olan 168 mikrogram/metreküpe kadar çıktığı belirtildi.

Tahran'da, bireylerin akciğerlerine ve dokularına giren 2,5 mikrondan küçük partiküller nedeniyle özellikle akciğer ve kalp hastaları, yaşlılar ve çocuklara dışarı çıkmama çağrısı yapıldı.

Hava Kalitesi Ölçme Şirketinin yayımladığı verilere göre, Tahran'da hava kirliliği değerleri son günlerde giderek artıyor.

Tahran Büyükşehir Belediyesi, yıllardır başkentteki hava kirliliği sorununu çözmek için bisiklet kullanımını teşvik, tek ve çift plaka uygulaması, yeni metro hatlarının hizmete sokulması, eski araçların trafikten men edilmesi ve fabrikaların şehir dışına çıkarılması gibi birçok proje geliştirdi.

Ancak şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğu gibi birçok etken nedeniyle kış mevsiminde her sene aynı manzaralar yaşanıyor.

Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında 12. sırada yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).