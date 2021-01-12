Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sürecinde her gün ekranlara çıkan bilim adamları, insanların moralini bozacak uyarılarda bulundular. İnsanlar arasında bilimsel olarak 2 metre sosyal mesafe bırakılması gerektiğini ifade eden bilim adamları şimdi bunu 3 metreye çıkarıyor. İngiltere, daha bulaşıcı türdeki koronavirüsle boğuşurken, Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu (Sage), hükümetten sosyal mesafeyi 3 metreye çıkarmasını istedi. Çağrı, Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın insanları sosyal mesafeye uymadıkları için uyarması ve ek tedbirler getirilebileceği açıklamasından sonra geldi. Başbakanlık sözcüsü, 3 metre kuralının tatbik edilip edilmeyeceği sorusu üzerine, “Şimdilik sosyal mesafe kuralını değiştirme planımız yok ama her şey masada” dedi. Uygulamaya geçirilirse 3 metre kuralı parklar ve özellikle toplu ulaşımda büyük sıkıntılara yol açacak. 2 metre kuralı için kaldırımlara, parklara, iş yerlerine, konulan işaretler de çöpe gideceği için, 3 metre kuralının milyonlarca sterlin zarara yol açacağı ifade ediliyor.