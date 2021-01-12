Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray’dan bir yetkili, “Ivanka, siyasi kariyerinin tehlikeye düşeceğinden endişe ediyor ve şanını korumak için ne gerekiyorsa yapmayı düşünüyor. Destekçi kazanma adına törene katılma kararında” dedi. Gerçekleşmesi halinde bu, törene katılmayacağını açıklayan Trump’ı üzecek. Beyaz Saray yetkilisine göre Trump kızına, “Ailemiz birlik olmalı ve ortak tavır sergilemeli. Bu, verebileceğin en kötü karar olur” dedi. Ivanka Trump’ın 2014’te başkan adaylığını düşündüğü konuşuluyor.