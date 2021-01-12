Beyaz Saray’dan bir yetkili, “Ivanka, siyasi kariyerinin tehlikeye düşeceğinden endişe ediyor ve şanını korumak için ne gerekiyorsa yapmayı düşünüyor. Destekçi kazanma adına törene katılma kararında” dedi. Gerçekleşmesi halinde bu, törene katılmayacağını açıklayan Trump’ı üzecek. Beyaz Saray yetkilisine göre Trump kızına, “Ailemiz birlik olmalı ve ortak tavır sergilemeli. Bu, verebileceğin en kötü karar olur” dedi. Ivanka Trump’ın 2014’te başkan adaylığını düşündüğü konuşuluyor.
Ivanka Trump, Biden’ın devir törenine katılacak
12.01.2021 - 14:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kongre baskını sonrasında en yakınları tarafından bile terk edilen ve kendi bakanları tarafından hakkında azil süreci başlatılması konuşulan ABD Başkanı Donald Trump’a, öyle görünüyor ki bir darbe de kızı indirecek. Siyasi hedefleri olduğu bilinen Ivanka Trump’ın, başkan seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak’ta yapılacak devir teslim törenine katılmayı düşündüğü açıklandı
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Ivanka Trump,
759407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759407.aspx
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