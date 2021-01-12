Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler’in kıyı kenti Davila’nın 66 kilometre kuzey-kuzeybatı yönünde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. USGS, depremin merkez üssünün 19.0156 derece kuzey enlemi ve 120.3083 derece doğu boylamında ve 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.



Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.