Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası’na Başkan Donald Trump destekçileri tarafından geçen çarşamba baskın düzenlendi. Yaşanılan gerginlik sonrası Kongre’deki temsilcilerden Pramila Jayapal, Bonnie Watson Coleman ve Brad Schnieder’in koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Schnieder, baskın sebebi ile diğer Kongre üyeleriyle birlikte saatlerce kapalı bir alanda kaldığını ifade ederek “Dün Covid-19 testi yaptırdım. Bu sabah sonucum pozitif çıktı. Kongre Binası'nda ABD Başkanı Trump tarafından kışkırtılan şiddetli bir kalabalıktan kıl payı kurtulduktan sonra, düzinelerce Kongre üyesiyle birlikte güvenli ancak kapalı bir yerde birkaç saat geçirmek zorunda kaldım" dedi. Schneider, kapalı tutuldukları alanda birkaç Cumhuriyetçinin "inatla" maske takmayı reddettiğini de vurguladı.