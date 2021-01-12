Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de koronadan ölümler artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 1.243 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle Covid-19’tan toplam ölüm sayısı 83.203’e çıktı. Yaşanılan bu artış sonrası yerel hastane morglarında yer kalmadı. Bu sebeple, bazı bölgelerde geçici morglar kuruldu. Koronavirüsün yeni türünün yoğun olarak görüldüğü başkent Londra’da kurulan geçici morglarda bile 179 cesedin bulunduğu belirtildi. Bu arada, İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını sebebiyle ülkede II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek ölüm oranına ulaşıldığı aktarıldı. Geçtiğimiz sene İngiltere’de yaklaşık 697 bin can kaybının yaşandığını belirten ONS, bu kayıplarının son 5 yılın ortalamasına göre 85 bin daha fazla olduğunu aktardı. Öte yandan İngiltere’de bir günde 45.533 kişi daha koronaya yakalandı ve toplam vaka sayısı 3 milyon 134 bin 51’e yükseldi.