Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 755 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 bin 334'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 259 bin 748'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,2 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 19 bin 123'ü iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, tatil dönemi boyunca sınır kapılarında görülen yığılmayla mücadele için 20 kara sınır kapısını 15 Şubat'a kadar kapatma kararı almıştı.