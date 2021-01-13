Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçim Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Obrador’un basın açıklamalarını, projelerini duyurmak ve muhalefeti eleştirmek için kullandığı gerekçesiyle tamamının yayınlanmasına 4 Nisan itibarıyla yasak getirileceği ifade edildi.

Obrador’un basın açıklamalarının, muhalefet partilerinin şikayeti üzerine ve haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinde adaleti sağlamak amacıyla kısıtlandığı belirtildi.

Geçici yasağın 6 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.

Obrador, ifade özgürlüğünün engellendiğini savundu

Obrador, Twitter ve Facebook'un ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını askıya almasına atıfta bulunarak, enstitünün söz konusu kararının sansür olduğunu ve kendisinin de susturulmak istendiğini savundu.

İfade özgürlüğünün engellendiğini vurgulayan Obrador, insanların bilgi edinme hakkının ellerinden alınamayacağını ve hukuki yollara başvuracağını ifade etti.