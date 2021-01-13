Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu, Titanic’den sonra bir Avrupa gemisinin geçirdiği en büyük ikinci deniz faciası olarak kayıtlara geçti. Kazanın sebebi olarak, şiddetli fırtına sırasında pruva vizöründeki kilitlerin arızalanması ve milyonlarca galon suyun güverteye dolması gösterildi. Feribot sırlarıyla birlikte denize gömülürken olayla ilgili şüphe uyandıran pek çok husus var. İsveçli belgesel yapımcısı Henrik Evertsson (33) da deniz altına bir drone gönderdi ve geminin gövdesinde dev bir delik olduğunu tespit etti. Belgeselde, İsveç ordusunun feribotla Rusya’dan askeri teknolojisi kaçırdığı, İsveç’in resmi raporlarının da bu durumu doğruladığı ifade edildi. Bu, feribotun Rusya tarafından batırıldığına dair zamanında komplo teorisi olarak görülen iddiaların aslında doğru olabileceğini ortaya koydu. Olayla ilgili bir diğer şüphe uyandırıcı konu da Baltık ülkelerinin 1995’te feribotun battığı yerde araştırma yapılmasını yasaklayan bir anlaşma imzalamaları. Bir ilginç nokta da kazada sadece tek bir vatandaşı ölmesine rağmen İngiltere’nin de, üstelik Baltık ülkesi olmamasına rağmen anlaşmaya imza koyması. Estonya Başbakanı Juri Ratas, iddialar üzerine kazayla ilgili olarak yeni bir teknik soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etti.