Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 9'uncu yılında Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Denktaş'ın oğlu ve Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş ve Denktaş ailesinin üyeleri, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol sırasına göre çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterini imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, Denktaş'ın çok erken yaşlarda ve Kıbrıs Türkü'nün en karanlık günlerinde Dr. Fazıl Küçük'ün liderliğinde Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde etkin rol almak için Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başladığını söyledi.

Kıbrıs Türklerinin 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit ve kurucu ortağı olması ile Türkiye'nin Kıbrıs'ta etkin ve fiili garantör olması için imzalanan anlaşmalarda Denktaş'ın büyük rolü olduğunu hatırlatan Tatar, bu konuda kendisine müteşekkir olduklarını belirtti.

Tatar, "1963 saldırılarına Türk uçaklarının buraya gelebilmesi, 1974'te Mehmetçiğin Ada'ya ayak basması o garantörlük hakkına bağlıydı. Bu garantörlüğün Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na konulmasında Denktaş'ın çok önemli bir rolü vardı." dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

"Denktaş'ın 1983'te verdiği mücadeleyi, Annan Planı'ndaki duruşu ve söylemlerini biliyoruz. Bilahare müzakerelerde karşı taraf (Rum) Kıbrıs Türk halkına ısrarla haksızlıklar yaptı, Kıbrıs Adası'nın tümü Rumlara aitmiş gibi acımazsızca yapılan siyaset, ambargo ve izolasyonlar devam etti. Bu süreçte Kıbrıs Türk halkı direndi. Bu direnişe öncülük eden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı ölüm yıl dönümünde bir kez daha minnet, saygı, özlem ve hasretle anıyoruz."

Serdar Denktaş, Denktaşsız 9 yılın geçtiğini ve onun eksikliğinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini vurguladı.

Denktaş, "Sadece biz çocuklarının değil, halkımızın da zor zamanlarda sığınabileceği o liman artık yok. Her koşulda gülerek bakmayı başaran gözleri, ilham veren sözleri ve zorluklara karşı yıkılmayan bilinciyle hiçbir koşulda gelecekten umudumuzu kaybetmememizi sağlayan liderimiz, babamız, dedemiz..." diye konuştu.

Rauf Denktaş'ın ısrarla ve inatla Kıbrıs Türkü'nün saygın bir halk olması, dünya içinde hak ettiği yerlere ulaşabilmesi için uğraş verdiğini kaydeden Denktaş, bu yüzden kendisine katılan ve katılmayan herkesin saygısını kazandığını ifade etti.

Tören, konuşmaların ardından son buldu.